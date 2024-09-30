Казанских педагогов признали одними из лучших в России. Об этом стало известно в ходе всероссийских конкурсов «Директор года» и «Учитель года», сообщили в пресс-службе мэрии города.
Директор гимназии № 179 Эльвира Наумова вошла в топ-30 лучших руководителей образовательных учреждений России. А учитель физики школы № 108 Радик Хабиров получил спецприз на заключительном этапе конкурса «Учитель года». Речь идет о стажировке в гимназии имени Примакова. Это один из крупнейших гуманитарных кластеров страны.
«Поздравляем наших педагогов с заслуженными победами и желаем дальнейших успехов», — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Казани Минниханов и Метшин открыли новый естественно-научный лицей. Он расположен в ЖК «Весна-2».