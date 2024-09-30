Казанских педагогов признали одними из лучших в России

Директор гимназии № 179 Эльвира Наумова вошла в топ-30 лучших руководителей образовательных учреждений России. А учитель физики школы № 108 Радик Хабиров получил спецприз на заключительном этапе конкурса «Учитель года». Речь идет о стажировке в гимназии имени Примакова. Это один из крупнейших гуманитарных кластеров страны.