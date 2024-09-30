Таксисты Новосибирска уходят в «серый» сектор из-за новых требований

В России ужесточают требования к водителям такси. Это приводит к тому, что они уходят работать «в серую»: сами ищут клиентов в соцсетях и мессенджерах. Эксперты не исключают — рынок может потерять 30% таксистов.
Об этом сообщил infopro54.
Портал обратил внимание на то, что водители такси теперь должны: иметь обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, зарегистрироваться в специальном реестре, предоставлять путевой лист с отметкой о прохождении медицинского и технического осмотров.
Кроме того, отмечается рост расходов на топливо, страхование, ремонт, обслуживание машины.
Всё это привело к появлению в Новосибирске «серого» сектора: таксисты не пользуются агрегаторами и таксопарками, а переходят на поиск клиентов в соцсетях и мессенджерах. Глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх рассказал онлайн-зданию — уже сейчас имеется серьёзный отток представителей данной сферы.
«В перспективе не исключаю, что количество водителей такси, работающих в официальном поле, уменьшится на 30%», — infopro54 цитирует Андрея Артюха.
Также, пишет портал, мужчина заметил увеличение стоимости услуг такси, особенно в час-пик. При этом, число клиентов сократилось на 20%. А в таком случае, не исключено — рынок не заметит сокращения числа таксистов.