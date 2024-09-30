В Ростовской области из-за сильного ветра обмелела река Дон

В Ростовской области река Дон, на участке Аксай — Азов, понизились до неблагоприятных отметок из-за сильного ветра. Снижение уровня воды может продолжиться, предупредили донские синоптики.
— В течение суток 30 сентября в связи с действием ветра восточной четверти в устье Дона продолжится понижение уровней воды, в пределах и ниже неблагоприятных отметок, — говорится в прогнозе.
При этом специалисты подчеркивают, что «опасных гидрологических явлений не ожидается».
Добавим, также из-за ветра в Ростовской области накануне прошла песчаная буря, взвесь от нее сохранится в воздухе до наступления дождей.