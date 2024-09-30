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Суд восстановил в должности тренера школы олимпийского резерва

Орджоникидзевский районный суд Перми принял решение о восстановлении в должности тренера-преподавателя, оспаривающего свое увольнение из школы олимпийского резерва. Как сообщает пресс-служба суда, тренер обратился в суд с иском к «Спортивной школе олимпийского резерва» о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания, признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Источник: AP 2023

Как следует из сообщения, тренер был уволен за отсутствие на рабочем месте в определенные даты и часы. Работодатель наложил на сотрудника дисциплинарное взыскание и уволил в связи с неоднократным неисполнением своих трудовых обязанностей без уважительных причин. Тренер потребовал через суд восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, а также взыскать в счет компенсации морального вреда сумму в размере 500 тыс. рублей.

Из-за специфики трудовых функций тренера-преподавателя работодатель не смог доказать ненадлежащего исполнения работником возложенных на него трудовых обязанностей. Поэтому приказы «Спортивной школы олимпийского резерва» о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания и увольнении тренера-преподавателя судом признаны незаконными, говорится в сообщении суда. Суд решил восстановить тренера в прежней должности и взыскать в пользу работника 507,7 тыс. руб. штрафа и компенсацию вреда в размере 20 тыс. рублей. Решение Орджоникидзевского районного суда не вступило в законную силу.