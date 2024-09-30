Суд восстановил в должности тренера школы олимпийского резерва

Как следует из сообщения, тренер был уволен за отсутствие на рабочем месте в определенные даты и часы. Работодатель наложил на сотрудника дисциплинарное взыскание и уволил в связи с неоднократным неисполнением своих трудовых обязанностей без уважительных причин. Тренер потребовал через суд восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, а также взыскать в счет компенсации морального вреда сумму в размере 500 тыс. рублей.
Из-за специфики трудовых функций тренера-преподавателя работодатель не смог доказать ненадлежащего исполнения работником возложенных на него трудовых обязанностей. Поэтому приказы «Спортивной школы олимпийского резерва» о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания и увольнении тренера-преподавателя судом признаны незаконными, говорится в сообщении суда. Суд решил восстановить тренера в прежней должности и взыскать в пользу работника 507,7 тыс. руб. штрафа и компенсацию вреда в размере 20 тыс. рублей. Решение Орджоникидзевского районного суда не вступило в законную силу.