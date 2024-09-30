Суд восстановил в должности тренера школы олимпийского резерва

Как следует из сообщения, тренер был уволен за отсутствие на рабочем месте в определенные даты и часы. Работодатель наложил на сотрудника дисциплинарное взыскание и уволил в связи с неоднократным неисполнением своих трудовых обязанностей без уважительных причин. Тренер потребовал через суд восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, а также взыскать в счет компенсации морального вреда сумму в размере 500 тыс. рублей.