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Летевший из Новосибирска самолет S7 экстренно сел из-за больного пассажира

Садиться пришлось в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

28 сентября произошел тревожный инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявшим рейс Новосибирск — Петропавловск-Камчатский.

— В какой-то момент экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.

В настоящее время точная информация о состоянии и диагнозе заболевшего пассажира не разглашается. Вероятно, его состояние было настолько опасным, что требовало незамедлительной медицинской помощи на земле.

В этой связи, экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в Хабаровск.

Это стало мерой предосторожности, которая позволила обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.

Ранее мы писали, что 24 сентября пилоты летевшего из Новосибирска самолета Airbus A320 подверглись лазерной атаке.

Помимо этого, недавно у летевшего в Новосибирск самолета Ил-76 отказала гидросистема.