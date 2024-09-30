Летевший из Новосибирска самолет S7 экстренно сел из-за больного пассажира

28 сентября произошел тревожный инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявшим рейс Новосибирск — Петропавловск-Камчатский.
— В какой-то момент экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.
В настоящее время точная информация о состоянии и диагнозе заболевшего пассажира не разглашается. Вероятно, его состояние было настолько опасным, что требовало незамедлительной медицинской помощи на земле.
В этой связи, экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в Хабаровск.
Это стало мерой предосторожности, которая позволила обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.
Ранее мы писали, что 24 сентября пилоты летевшего из Новосибирска самолета Airbus A320 подверглись лазерной атаке.
Помимо этого, недавно у летевшего в Новосибирск самолета Ил-76 отказала гидросистема.