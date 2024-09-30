Райан Спунер вышел на раскатку «Авангарда» в свитере основы

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер вышел на утреннюю раскатку команды. Фотографиями делится пресс-служба клуба.
Напомним, что легионер уже выступал за «ястребов» в прошлом сезоне. В тройке с Ридом Буше и Владимиром Ткачëвым игрок набрал 61 (23+38) очко в регулярном чемпионате, а в плей-офф за 10 игр добавил ещё 6 (1+5) баллов. Летом «Авангард» не стал продлевать контракт со Спунером, однако в начале осени передумал — контракт с 32-летним канадцем заключëн на год.
На раскатке Райан Спунер появился в красном свитере. Такие обычно надевают те, кто планируется к заявке в состав на вечерний матч. А вот если бы игрок надел жëлтый свитер, это означало бы, что он находится в резерве.
Игра «Авангарда» и «Сибири» пройдёт на «G-Drive Арене» сегодня, 30 сентября, в 19:30. Перед игрой все желающие смогут увидеть вживую Кубок Гагарина.