Райан Спунер вышел на раскатку «Авангарда» в свитере основы

Напомним, что легионер уже выступал за «ястребов» в прошлом сезоне. В тройке с Ридом Буше и Владимиром Ткачëвым игрок набрал 61 (23+38) очко в регулярном чемпионате, а в плей-офф за 10 игр добавил ещё 6 (1+5) баллов. Летом «Авангард» не стал продлевать контракт со Спунером, однако в начале осени передумал — контракт с 32-летним канадцем заключëн на год.