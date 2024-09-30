В КФУ появится специальность в области литературного творчества

Изучаемые дисциплины дадут возможность не просто реализовать себя в литературном творчестве, то есть писательстве (вырасти в поэта, прозаика, драматурга), но и стать, как это и указано в направленности программы, разносторонним литературным работником. Это значит, что у студентов появится подтверждённая дипломом и приложением к нему возможность быть литературным редактором, способным редактировать разнообразные тексты, в том числе и не художественные; стать литературным критиком, владеющим знаниями о тонкостях писательского мастерства; специалистом по рекламе разнообразной продукции, знающим, как воздействовать на сознание потенциального покупателя; журналистом, обладающим хорошим слогом, способным писать тексты разных жанров для газет и журналов, соцсетей, сайтов; спичрайтером, причём обладающим широкими гуманитарными знаниями, — подчеркивает Сергей Курьянов.