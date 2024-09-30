В Новосибирске 84 объекта остались без тепла из-за аварии

Более 80 объектов в трех районах Новосибирска остались без тепла из-за аварии. Из них по 4 объекта расположены в Октябрьском и Железнодорожном районах и 76 — в Ленинском. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области.