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В Новосибирске 84 объекта остались без тепла из-за аварии

76 из них расположены в Ленинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Более 80 объектов в трех районах Новосибирска остались без тепла из-за аварии. Из них по 4 объекта расположены в Октябрьском и Железнодорожном районах и 76 — в Ленинском. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области.

— В настоящее время в Новосибирске действуют аварийные отключения горячего водоснабжения на 84 объектах. На вчерашний вечер у нас было подключено 94,25% домов, ночью произошла авария в Ленинском районе, 76 домов мы откатили обратно, — уточнил Кудрявцев.

Глава города уточнил, что завершить работы планируют сегодня до 20:00.

Ранее стало известно, что Андрей Травников раскритиковал темпы подключения к отопительному сезону.

ЖКХ