В Кировском районе Красноярска на нескольких улицах ограничат движение

Так, с 18:00 5 октября до 18:00 6 октября будет запрещена остановка и стоянка по нечётной стороне ул. Котовского (от ул. Щорса до ул. Гастелло), на ул. Гастелло (от ул. Котовского до пер. Маяковского) и по чётной стороне пер. Маяковского (от ул. Гастелло до ул. Щорса).