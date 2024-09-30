В Кировском районе Красноярска на нескольких улицах ограничат движение

В Кировском районе ограничат движение на нескольких улицах. Сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.
Так, с 18:00 5 октября до 18:00 6 октября будет запрещена остановка и стоянка по нечётной стороне ул. Котовского (от ул. Щорса до ул. Гастелло), на ул. Гастелло (от ул. Котовского до пер. Маяковского) и по чётной стороне пер. Маяковского (от ул. Гастелло до ул. Щорса).
Также с 10:00 до 18:00 6 октября ограничат движение по ул. Гастелло (от ул. Котовского до пер. Маяковского). Там будут действовать знаки «Движение запрещено».
Все ограничения связаны с проведением матча Чемпионата России по регби на стадионе «Авангард».