10 тёплых остановок появилось в Красноярске

«Для Красноярска появление целой сети таких объектов, в том числе и в местах высокой концентрации пассажиропотока, является уникальным опытом. Это серьёзный вклад в повышение комфорта и удобства для красноярцев и гостей нашего города, пользующихся автобусами и троллейбусами. Красноярск продолжает подготовку к своему 400-летнему юбилею. Преображение города к этому событию, улучшение качества среды, облика улиц и пространств — это одна из ключевых задач. Спасибо компании “Норникель” за весомую поддержку в её решении», — сказал глава города Владислав Логинов.