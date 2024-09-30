10 тёплых остановок появилось в Красноярске

По обращению главы города Владислава Логинова компания «Норникель» выделила 50 млн рублей для установки 10 тёплых остановочных пунктов, в которых жители города смогут в комфортных условиях ожидать общественный транспорт.
«У “Норникеля” накоплен богатый опыт по строительству тёплых автобусных остановок. В Норильске при участии компании и городской администрации возведено уже 117 таких павильонов, и они прекрасно прошли проверку севером. Поэтому мы с радостью поддержали инициативу по установке тёплых остановок в Красноярске и надеемся, что наш опыт окажется полезен жителям», — сказал заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов.
Места установки тёплых павильонов выбирали с учетом пассажирской загруженности и большого количества маршрутов общественного транспорта. Остановки есть как в центре города, так и на правобережье, и в удаленных микрорайонах. Так, в Солнечном установлено сразу две тёплые остановки. Павильоны полностью крытые, из прочного стекла. Они оснащены информационными табло, кнопкой вызова оперативных служб, вай-фай и портами USB.
«Отапливаются остановки благодаря инфракрасным обогревателям, а также тепловой завесе над входом. Ежедневно будем проверять состояние павильонов, работоспособность экранов и других технических элементов и наводить чистоту. Просим жителей бережно относиться к муниципальному имуществу», — говорит заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Антон Гетц.
В целях безопасности на всех тёплых остановках установлены системы видеонаблюдения, интегрированные в общегородскую сеть «Умный город», чтобы предупредить возможный вандализм. Напомним, первый в городе тёплый и полностью закрытый павильон был установлен на остановке «Студенческой» в 2012 году.
«Для Красноярска появление целой сети таких объектов, в том числе и в местах высокой концентрации пассажиропотока, является уникальным опытом. Это серьёзный вклад в повышение комфорта и удобства для красноярцев и гостей нашего города, пользующихся автобусами и троллейбусами. Красноярск продолжает подготовку к своему 400-летнему юбилею. Преображение города к этому событию, улучшение качества среды, облика улиц и пространств — это одна из ключевых задач. Спасибо компании “Норникель” за весомую поддержку в её решении», — сказал глава города Владислав Логинов.