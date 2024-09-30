В Омской области переподготовку завершили 730 педагогов основ безопасности и защиты Родины

Как сообщил в своём телеграм-канале глава Минобра Омской области, переподготовку по данному предмету прошли 730 омских педагогов.
Учителя изучили основы огневой, тактической и инженерной подготовки, управление беспилотными летательными аппаратами. А также получили навыки оказания первой медицинской помощи. Поучаствовали педагоги и в военно-спортивных играх.
Практические занятия проводили инструкторы ДОСААФ, патриотического центра «Характер», центра специальной военной подготовки «Сибирский полк», учебного центра Росгвардии, Союза ветеранов СВО, ВСПК «Тайфун» и «Юнармии».
Ранее мы писали о том, какие ещё изменения произошли в школьной программе в нынешнем учебном году. Среди них — курс по семьеведению, появление модулей по отдельным видам спорта в школьной физкультуре и возвращение уроков труда.