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В Омской области переподготовку завершили 730 педагогов основ безопасности и защиты Родины

С этого учебного года у школьников с 8 по 11 классы вместо ОБЖ в расписании появился предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Как сообщил в своём телеграм-канале глава Минобра Омской области, переподготовку по данному предмету прошли 730 омских педагогов.

Учителя изучили основы огневой, тактической и инженерной подготовки, управление беспилотными летательными аппаратами. А также получили навыки оказания первой медицинской помощи. Поучаствовали педагоги и в военно-спортивных играх.

Практические занятия проводили инструкторы ДОСААФ, патриотического центра «Характер», центра специальной военной подготовки «Сибирский полк», учебного центра Росгвардии, Союза ветеранов СВО, ВСПК «Тайфун» и «Юнармии».

Ранее мы писали о том, какие ещё изменения произошли в школьной программе в нынешнем учебном году. Среди них — курс по семьеведению, появление модулей по отдельным видам спорта в школьной физкультуре и возвращение уроков труда.

образование