В Беларуси изменили перечень товаров для личного пользования при пересечении границ

В то же время внесенные изменения позволят относить к товарам для личного пользования отдельные машины, механизмы, оборудование, которые используются физическими лицами в быту. Так, в пределах установленных характеристик в качестве товаров для личного пользования можно будет ввезти снегоочиститель, газонокосилку, садовый бытовой измельчитель или точильный (шлифовальный) станок.