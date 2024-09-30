Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси изменили перечень товаров для личного пользования при пересечении границ

С 6 октября вступают в силу изменения, которые касаются перечня товаров для личного пользования. Об этом предупредил Государственный таможенный комитет.

Список дополнили такими товарами, как карусели, качели, манекены для портных, а также бытовая техника, ввозимая в разукомплектованном виде.

В перечне появились также взрывчатые и горючие вещества, пиротехнические изделия и товары, используемые в салонах красоты, спа-центрах и парикмахерских.

В то же время внесенные изменения позволят относить к товарам для личного пользования отдельные машины, механизмы, оборудование, которые используются физическими лицами в быту. Так, в пределах установленных характеристик в качестве товаров для личного пользования можно будет ввезти снегоочиститель, газонокосилку, садовый бытовой измельчитель или точильный (шлифовальный) станок.