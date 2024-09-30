Кто ответит за недостроенную школу в Слюдянке?

В ходе рабочего визита в Слюдянский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев упомянул этот недострой и заявил, что нести персональную ответственность за не сданный вовремя объект должны чиновники местной администрации, сообщает пресс-служба правительства региона.
Часть чиновников уже находится под следствием. Вице-Мэр Слюдянского района Юрий Азорин стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве — он брал деньги от предыдущего застройщика, компании «Домострой Профи». Дело возбудили в феврале 2023 года. В апреле 2024 года снова было возбуждено уголовное дело о незаконной оплате застройщику за работы, которые не были фактически выполнены.
Вот только в списке чиновников, ставших фигурантами уголовных дел, пока нет мэра Слюдянского района, который до первого уголовного дела заявлял, что у него «всё под контролем». Контроль кончился? А может, его тоже надо — под контроль?
— В первую очередь за строительство отвечают мэр Слюдянского района Алексей Шульц и компания-подрядчик, сказал на встрече с жителями Слюдянки губернатор Игорь Кобзев. Он поручил оказать содействие и помощь в решении вопросов строительства. И распорядился открыть новую школу в 2026 году.