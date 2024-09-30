Swanky Tunes признались, что хотели бы выступить на Марсе

«На Марсе бы с удовольствием! Или на Альдебаране… Но на самом деле рейв мечты — это, мне кажется, какое-нибудь уникальное место. Где-нибудь на Фиджи, частный остров. Или в Гранд-Каньоне. Большинство фестивалей похожи. Хочется, чтобы было свежее дыхание из-за локации. Чтоб было необычно и круто. И люди бы почувствовали единение с природой и уникальность места», — рассказали Swanky Tunes после выступления на «Живом Завтраке с Бригадой У» от «Европы Плюс».