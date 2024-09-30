Олбани
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Swanky Tunes признались, что хотели бы выступить на Марсе

Диджеи Swanky Tunes рассказали Звук Медиа, что были бы не против отыграть концерт на Марсе. По словам артистов, в их жизни уже были выступления на всевозможных крупных фестивалях. Поэтому они были бы рады дать концерт в необычном месте.

Источник: Звук

Диджеи Swanky Tunes рассказали Звук Медиа, что были бы не против отыграть концерт на Марсе. По словам артистов, в их жизни уже были выступления на всевозможных крупных фестивалях. Поэтому они были бы рады дать концерт в необычном месте.

«На Марсе бы с удовольствием! Или на Альдебаране… Но на самом деле рейв мечты — это, мне кажется, какое-нибудь уникальное место. Где-нибудь на Фиджи, частный остров. Или в Гранд-Каньоне. Большинство фестивалей похожи. Хочется, чтобы было свежее дыхание из-за локации. Чтоб было необычно и круто. И люди бы почувствовали единение с природой и уникальность места», — рассказали Swanky Tunes после выступления на «Живом Завтраке с Бригадой У» от «Европы Плюс».

Также музыканты порассуждали о самом удачном для творчества времени суток. Таковым Swanky Tunes считают период после обеда. До этого времени диджеи проводят время с семьями.

Ранее мы писали, что Татьяна Ткачук из группы «Моя Мишель» столкнулась с опасностями на съемках клипа «Облака».