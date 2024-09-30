Лунный календарь красоты на октябрь 2024

О том, что фазы Луны оказывают влияние на все живое на Земле, известно давно. Многие замечают, что в полнолуние меняется поведение домашних питомцев: одни становятся более активными, другие — более агрессивными, третьи, наоборот, начинают проявлять больше нежности. Собаки часто становятся более беспокойными и тревожными.
Отмечают и влияние лунного цикла на результативность процедур красоты. Так, тем, кто хочет отрастить волосы, рекомендуют стричься при растущей луне. Этот период лунного цикла также благоприятен для маникюра, поскольку это время связывается с активным ростом ногтей. А вот на убывающую луну хорошо делать коррекцию маникюра или уходовые процедуры. Что касается новолуния и полнолуния, то в эти дни лучше отказаться от процедур с острыми инструментами, а также по возможности исключить обрезание кутикул за несколько дней до и после.
Что касается косметологии, то растущая луна благотворна для усвоения питательных веществ, соответственно больше подойдет для таких процедур как мезотерапия, биоревитализация, уходов, масок и массажей. Убывающая луна больше подходит для удаления всего ненужного, из процедур подойдут всевозможные лифтинги, фототерапия, лазерное омоложение, удаление пигментации и сосудов лазером, удаление новообразований и бородавок, озонотерапия, антицеллюлитный массаж, чистка лица.