Лунный календарь красоты на октябрь 2024

Отмечают и влияние лунного цикла на результативность процедур красоты. Так, тем, кто хочет отрастить волосы, рекомендуют стричься при растущей луне. Этот период лунного цикла также благоприятен для маникюра, поскольку это время связывается с активным ростом ногтей. А вот на убывающую луну хорошо делать коррекцию маникюра или уходовые процедуры. Что касается новолуния и полнолуния, то в эти дни лучше отказаться от процедур с острыми инструментами, а также по возможности исключить обрезание кутикул за несколько дней до и после.