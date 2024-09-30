Вечный огонь у Мемориала Славы теперь будет гореть постоянно

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Братска Иван Люсов сообщил, что работы проводились в рамках подготовки к 80-летию празднования Великой Победы благодаря субсидии от областного правительства.
Были проведены мероприятия по обновлению газового хозяйства мемориального комплекса для обеспечения круглосуточной работы Вечного огня. Восстановлено здание газового хозяйства, установлен навес над газовыми баллонами для защиты от осадков, обустроена ливневая канализация, обновлён забор, отремонтирован проезд к зданию и установлено видеонаблюдение за мемориалом и объектом газового хозяйства.
Установку системы видеонаблюдения по муниципальному заданию выполнило предприятие «Рубеж». Было предложено техническое решение, позволяющее полностью контролировать ситуацию на объекте. Видеосистема обеспечивает детальный обзор территории, что помогает идентифицировать нарушителей. Наличие видеонаблюдения на таком объекте важно для быстрого выявления нарушений и предотвращения их появления в будущем. Всего установлено 8 камер, полностью перекрывающих территорию мемориала Славы и здание с газовым оборудованием.
Плановые работы по реконструкции объектов мемориала проводились на протяжении нескольких лет. В 2019—2020 годах была проведена масштабная реконструкция к 75-летию Победы: заменены более 250 плит с фамилиями воинов, отремонтированы блоки «языков пламени», восстановлена подсветка и проведено обновление газового хозяйства. В 2022 году были проведены работы по реконструкции крепления самолёта МиГ-17, установленного возле мемориала. Заменены анкерные крепления, окрашены самолёт и постамент.
Комитетом жилищно-коммунального хозяйства были приняты окончательные работы по газовому хозяйству мемориала Славы. Вопрос постоянной работы Вечного огня стоял в Братске на протяжении нескольких десятилетий, и в этом году благодаря поддержке правительства Иркутской области проблема была решена. 3 сентября огонь на мемориале Славы был зажжён. В будущем возможны профилактические плановые работы, но это уже издержки эксплуатации. Благодаря проведённой работе ещё один Вечный огонь появился в России.