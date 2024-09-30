Вечный огонь у Мемориала Славы теперь будет гореть постоянно

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства были приняты окончательные работы по газовому хозяйству мемориала Славы. Вопрос постоянной работы Вечного огня стоял в Братске на протяжении нескольких десятилетий, и в этом году благодаря поддержке правительства Иркутской области проблема была решена. 3 сентября огонь на мемориале Славы был зажжён. В будущем возможны профилактические плановые работы, но это уже издержки эксплуатации. Благодаря проведённой работе ещё один Вечный огонь появился в России.