Мингорисполком: Минск готовится к росту сезонных заболеваний

«Мы находимся в межэпидемическом сезоне. Заболеваемость ОРВИ стабильная, но вместе с тем, мы готовимся к росту сезонных заболеваний», — сказал Юркевич, видео с его комментарием опубликовано в официальном Telegram-канале Мингорисполкома.
По словам представителя местных властей, одним из основных мероприятий по профилактике является вакцинация.
«Если за прошлый год привили около 417 тысяч человек, в этом году рассчитываем также привить около 420 тысяч минчан от гриппа», — сообщил он.
Юркевич также проинформировал, что проводятся и другие комплексные мероприятия.
«Это информационная работа, готовность учреждений амбулаторного и стационарного типа, имеется достаточный запас медикаментов, достаточное количество коечного фонда, точек подключения к кислороду. Имеется резерв специалистов для оказания медицинской помощи в период массовой заболеваемости», — добавил председатель профильного комитета.
Он также подчеркнул, что в белорусской столице в настоящее время реализуется целый ряд мероприятий для предотвращения массовой заболеваемости.
Рост заболеваемостью в Беларуси
По последним данным Минздрава, в Беларуси наблюдается подъем ряда респираторных вирусных заболеваний. В первую очередь речь идет об аденовирусе, респираторно-синцитиальном вирусе, риновирусе, а также коронавирусе COVID-19.
Как пояснили в министерстве, связано это как с климатическими, так и социальными условиями: дети пошли в школу, студенты вернулись в аудитории, у многих заканчивается отпуск.
При этом в ведомстве отметили, что вариант коронавируса XEC в настоящее время в Беларуси не обнаружен.