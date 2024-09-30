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В Екатеринбурге умер проректор УрФУ Андрей Полтавец

В Екатеринбурге на 65-м году жизни умер проректор УрФУ Андрей Полтавец. Это произошло 28 сентября, сообщает Telegram-канал университета.

Источник: Комсомольская правда

— С прискорбием сообщаем, что сегодня [28 сентября] скончался наш проректор по информационным технологиям Андрей Полтавец, — рассказали представители УрФУ.

Андрей Васильевич родился в Свердловске. Он с золотой медалью окончил школу № 5. Позже с красным дипломом — физический факультет УрГУ.

В университете он был инициатором активного внедрения компьютерных технологий. Коллеги вспоминают его как светлого, доброго и отзывчивого человека. Его считали профессионалом и авторитетным руководителем.

— Нам будет очень не хватать его, — подытожили в УрФУ.