Вторая очередь нового Ростовского кладбища займет 40 га

Новое кладбище было открыто в 2019 году, в феврале 2024 года он оказалось заполненным на 90%. Вторая очередь будет рассчитана на 80 тысяч захоронений и займет 40 га. В общей сложности площадь нового Ростовского кладбища составит почти 400 тыс кв метров.