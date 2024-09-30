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Вторая очередь нового Ростовского кладбища займет 40 га

Новое Ростовское кладбище в Мясниковском районе планируют расширить на 40 гектаров. Об этом сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на департамент ЖКХ и энергетики Ростова.

Новое кладбище было открыто в 2019 году, в феврале 2024 года он оказалось заполненным на 90%. Вторая очередь будет рассчитана на 80 тысяч захоронений и займет 40 га. В общей сложности площадь нового Ростовского кладбища составит почти 400 тыс кв метров.

Новая часть кладбища будет включать в себя колумбарий, крематорий и площадку для военных захоронений.

На южной и северной сторонах кладбища сделают остановку общественного транспорта, по всей территории кладбища обустроят 38 посадочных площадок. Остановочные комплексы оборудуют для маломобильных граждан.