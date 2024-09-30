Новый автомобиль вручили Иркутской городской ветеринарной станции

Иркутская городская ветеринарная станция получила новый автомобиль. Техника пригодится специалистам для того, чтобы сохранять эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— За счет средств областного бюджета и внебюджетных источников купили автомобиль высокой проходимости Газ-221717 «Соболь». Новая машина пополнила автопарк Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных. Техника будет служить для выполнения государственного задания, — сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Сейчас машину используют для плановых противоэпизоотических мероприятий в областном центре, Шелехове и районе. Ветеринары ездят к владельцам сельскохозяйственных и домашних животных, проводят диагностику и профилактические мероприятия. Также ставят прививки и собирают необходимый материал, который после отправляют в лабораторию для исследования на особо опасные заболевания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске правоохранители нашли воров двух телефонов еще до того, как поступило заявление.