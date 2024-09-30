Новый автомобиль вручили Иркутской городской ветеринарной станции

Сейчас машину используют для плановых противоэпизоотических мероприятий в областном центре, Шелехове и районе. Ветеринары ездят к владельцам сельскохозяйственных и домашних животных, проводят диагностику и профилактические мероприятия. Также ставят прививки и собирают необходимый материал, который после отправляют в лабораторию для исследования на особо опасные заболевания.