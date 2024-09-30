2 октября в Ростовской области включат сирены для проверки системы оповещения

Добавим, ранее на Дону сообщали о планах по наладке специальных каналов связи для бесперебойной работы системы оповещения населения. Первый этап работ, по условиям контракта, должны завершить до 29 февраля 2024 года, 12-й этап продлится с 1 января 2025 года до 31 января 2025 года.