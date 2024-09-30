2 октября в Ростовской области включат сирены для проверки системы оповещения

2 октября 2024 года во всех 55 территориях Ростовской области проверят работу системы оповещения населения. Учебный сигнал «Внимание всем!» будет звучать с 10 до 11 часов утра, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Вместе с сиренами также собираются использовать громкоговорители. В 10:43 теле- и радиопередачи прервутся специальным сообщением, прослушать его можно будет на десяти ТВ-каналах и в эфире трех радиостанций.
— Кроме того, планируется привлечение посыльных и автотранспорта с громкоговорящими устройствами, — отмечают власти.
Недочеты, если они будут, обещают устранить в кратчайшие сроки.
Добавим, ранее на Дону сообщали о планах по наладке специальных каналов связи для бесперебойной работы системы оповещения населения. Первый этап работ, по условиям контракта, должны завершить до 29 февраля 2024 года, 12-й этап продлится с 1 января 2025 года до 31 января 2025 года.