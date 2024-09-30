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В маркетплейсах РФ появилась палка «для сбития самокатчиков»

На российских маркетплейсах начали продаваться «палки для сбития самокатчиков». На это обратила внимание редакция Telegram-канала «Лобушкин молнит».

Источник: Фонтанка.ру

В качестве доказательства канал опубликовал скриншот с карточкой товара. Судя по нему, палка носит маркетинговое название Nunchaku. Товар представляет собой слегка изогнутый лакированный кусок толстой ветки. Утверждается, что при попадании цели «разлетаются как кегли».

В описании указано, что палка является мультифункциональной. То есть она годится не только для бросков в самокаты, но и «для битья крапивы».

Товар находится в категории «Спорт и отдых» и относится к разделу «Оружие». Стоимость инвентаря редакцией «Лобушкин молнит» не раскрывается, также ее не видно на скриншоте с карточкой товара.

Корреспонденту «Газеты.Ru» не удалось найти данный товар или его аналоги на популярных российских маркептлейсах.

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