Сергей Петрин показал проект развития набережной на левом берегу Воронежа

Благоустраивать зеленую зону будет концессионер, им стал Эдуард Толоконников, именно он, напомним, участвовал в преобразовании смарт-парка «Дельфин», а сейчас занимается реконструкцией «Танаиса». Так что благоустройство новой территории в городе должно пройти по уже отработанной схеме с минимальными сложностями. Сумма инвестиций в преображение локации составит почти 200 млн рублей. Как сообщил мэр Воронежа, в полной мере оценить реконструкцию территории воронежцы смогут через четыре года, таковы запланированные сроки обновления локации.