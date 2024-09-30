Медведя и рысь заметили в Усть-Илимске в Иркутской области

В Усть-Илимске зарегистрировали два выхода хищников к людям. Жители заметили медведя и рысь, которая пробралась в один из дворов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«Поступило сообщение от женщины, проживающей на окраине населенного пункта. Она рассказала, что во дворе ее дома, расположенного на улице Зеленая, рысь напала на кроликов», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
После этого в полицию позвонила ещё одна жительница и рассказала, что на улице Полярная увидела косолапого. Полицейские выехали по указанным адресам.
Сотрудники полиции напоминают, что если недалеко от населённого пункта заметили дикое животное, то ни в коем случае нельзя к нему приближаться, подкармливать и фотографировать. Поведение зверя непредсказуемо. В данном случае нужно позвонить в полицию или спасательные службы.
В последний раз медведя заметили 28 сентября неподалёку от набережной реки в Киренске. Животное зафиксировала камера видеонаблюдения.