Медведя и рысь заметили в Усть-Илимске в Иркутской области

Сотрудники полиции напоминают, что если недалеко от населённого пункта заметили дикое животное, то ни в коем случае нельзя к нему приближаться, подкармливать и фотографировать. Поведение зверя непредсказуемо. В данном случае нужно позвонить в полицию или спасательные службы.