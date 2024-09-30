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У челябинки изъяли немаркированных сигарет и алкоголя на 1,5 млн

Сотрудники подразделения экономической безопасности изъяли у жительницы Челябинска немаркированных сигарет и алкоголя на 1,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в арендованном гараже и квартире 47-летней жительницы Челябинска полицейские изъяли незаконной продукции на 1,5 млн рублей.

«В отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий)», — рассказали в ГУ МВД.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.