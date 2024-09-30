У челябинки изъяли немаркированных сигарет и алкоголя на 1,5 млн

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в арендованном гараже и квартире 47-летней жительницы Челябинска полицейские изъяли незаконной продукции на 1,5 млн рублей.
«В отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий)», — рассказали в ГУ МВД.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.