У челябинки изъяли немаркированных сигарет и алкоголя на 1,5 млн

«В отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий)», — рассказали в ГУ МВД.