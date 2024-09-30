«Они — пример истинного понимания жизни»: в Казани празднуют День Веры, Надежды и Любови

«Старшая дочь сегодня отпросилась из школы ради такого праздника, младшая не пошла в садик. Для нас этот день особенный. У нас очень много родственников, которых назвали в честь этих мучениц. Ну и потом у меня так же, как у святой Софии, три дочери: Елизавета, Валерия и Вероника, поэтому нам не прийти в храм, который еще и освящен в честь этих святых, было бы неправильно», — рассказала Екатерина.