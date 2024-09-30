«Смертность достигает около 50%»: уфимские нейрохирурги спасли пациентку с тяжелым случаем инсульта

В Уфе врачи спасли жизнь женщине с тяжелым случаем инсульта. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
58-летняя пациентка поступила в городскую клиническую больницу № 21 на скорой помощи. У нее диагностировали разрыв аневризмы внутренней сонной артерии. Осложнение опасно тем, что из-за него могут произойти множественные ишемические и метаболические изменения головного мозга.
Из-за риска повторного разрыва аневризмы, нарастающей водянки мозга и прогрессирующего угнетения сознания дежурная бригада нейрохирургов и рентген-хирургов срочно провели двухэтапную гибридную операцию.
Рентген-хирурги провели эндоваскулярную окклюзию полости аневризмы: закрыли просвет поврежденного сосуда платиновыми микроспиралями, что «выключило» аневризму из общего кровотока, исключить ее увеличение и разрыв сосуда. А потом нейрохирурги установили наружный дренаж в желудочек мозга для отвода жидкости.
По словам Айрата Рахматуллина, смертность в случаях геморрагических инсультов достигает около 50%. К счастью, уфимку удалось спасти, и сегодня она уже готовится к выписке.
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