Стали известны сроки мощного похолодания в Омске и области

Метеорологи отмечают, что во вторник, 1 октября, на формирование погодных условий будет влиять холодный атмосферный фронт, который начнет смещаться с севера на юг, постепенно вытесняя тепло из нашего региона. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, днем — от +16 до +21 градуса Цельсия. Местами пройдут слабые дожди.
«Со среды заметно похолодает. Температура ночью +2…+7°, местами до −3°, днем +9…+14° и без осадков», — указали в Обь-Иртышском УГМС.
Синоптики также прогнозируют, что 3 и 4 октября погоду в Омской области будет определять антициклон: ночью температура воздуха понизится до +1…-5 °С, днем по области ожидается от +11 до +16 градусов Цельсия, осадков не прогнозируется.