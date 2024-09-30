Стали известны сроки мощного похолодания в Омске и области

Метеорологи отмечают, что во вторник, 1 октября, на формирование погодных условий будет влиять холодный атмосферный фронт, который начнет смещаться с севера на юг, постепенно вытесняя тепло из нашего региона. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, днем — от +16 до +21 градуса Цельсия. Местами пройдут слабые дожди.