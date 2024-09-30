Режим ЧС ввели в Милютинском районе Ростовской области после возгорания леса

В Милютинском районе Ростовской области из-за лесного пожара, вспыхнувшего после падения БПЛА, ввели режим ЧС. Он действует с 29 сентября, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.
— На территории лесничества в Селивановском сельском поселении введен режим ЧС, — прокомментировал Василий Голубев.
Глава региона вчера вечером уточнил, что на месте пожара задействовали 102 человека и 44 единицы техники. По данным властей, в расположенном рядом хуторе Варламовка огнем оказались повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.
Официально о локализации огня или о завершении тушения лесного пожара в Милютинском районе утром 30 сентября не сообщали.
Напомним, в ночь на 29 сентября в Ростовской области силы ПВО ликвидировали 18 БПЛА.