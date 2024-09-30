В семи районах Ленобласти сегодня, 30 сентября, началось периодическое протапливание

Для получения информации по отопительному сезону ленинградцы могут обратиться в Ситуационный центр. Также жители Ленобласти, у которых есть вопросы по отоплению в их домах, могут обратиться в Комитет по топливно-энергетическому комплексу региона. Заполнить обращение можно по этой ссылке. Уточнить информацию по конкретному населенному пункту можно в местных администрациях.