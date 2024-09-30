Красноярск занял 29 место в рейтинге городов России по росту уровня зарплат

Эксперты проанализировали соотношение средней заработной платы и стоимости фиксированного потребительного набора товаров и услуг в 100 крупных городах России. Так, согласно рейтингу, средняя зарплата в первом полугодии 2024 года в Красноярске составила 81,9 тысячи рублей. Прирост к аналогичному периоду в прошлом году составил 18,1%.