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Красноярск занял 29 место в рейтинге городов России по росту уровня зарплат

Эксперты проанализировали соотношение средней заработной платы и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в 100 крупных городах России.

Источник: Аргументы и факты

Красноярск занял 29 место в рейтинге городов России по уровню роста средней зарплаты, об этом сообщают аналитики «РИА Новости».

Эксперты проанализировали соотношение средней заработной платы и стоимости фиксированного потребительного набора товаров и услуг в 100 крупных городах России. Так, согласно рейтингу, средняя зарплата в первом полугодии 2024 года в Красноярске составила 81,9 тысячи рублей. Прирост к аналогичному периоду в прошлом году составил 18,1%.

Новосибирск расположился на 35-й строчке рейтинга. Там средняя зарплата составила 75,8 тысячи рублей (рост 13,1%).

Первое место в списке занял Новый Уренгой со среднемесячной чистой зарплатой в размере 156,3 тысяч рублей (рост 9,6%). Последнюю строчку в рейтинге занимает Нальчик — 44,7 тысяч рублей (рост 17,5%).