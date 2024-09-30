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Исчезнет из магазинов: россиян предупредили о дефиците популярного продукта с 1 октября

Россиян предупредили, что уже в ближайшее время могут значительно вырасти цены и даже сократиться ассортимент такого популярного продукта, как чай.

Источник: PrimaMedia.ru

По мнению экономиста Евгении Жуковой, цены на чай в России до конца 2024 года могут увеличиться на 7−10%.

Она пояснила, что поставщики из других стран вынуждены поднимать цены в условиях ухудшения логистических цепочек и сложной геополитической ситуации. Также причина может быть в неблагоприятных погодных условиях.

Например, стоимость чая из Индии может увеличиться сразу на 20%. Причиной является засушливый сезон, который негативно сказался на урожае, пишет «Газета.ru» (18+).

Рост цен, по мнению эксперта, больше всего затронет массовый сегмент — черный бюджетный чай в пакетиках. Именно этот вид товара может подорожать сильнее всего.