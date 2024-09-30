Тариф на тепло в Кокшетау изменится для квартир свыше 100 кв. метров

Как сообщило коммунальное предприятие «Кокшетау жылу», для жителей, площадь квартир которых не превышает 100 квадратных метров, тариф останется без изменений. Для тех, у кого площадь квартир больше, тариф будет повышен.
Тарифы для жителей, имеющих теплосчетчики:
- По 1-й подгруппе (до 100 квадратных метров) по действующему тарифу — 2 191,06 тенге/Гкал — расчет на квартиру 84,5 квадратных метра отапливаемой площади составит 3 883,31 тенге. По этой подгруппе тариф на отапливаемую площадь до 100 квадратных метров останется на прежнем уровне, начиная с 1 сентября 2024 года, то есть, 2 191,06 тенге/Гкал.
- По 2-й подгруппе (от 100 до 200 квадратных метров) в январе 2024 года по тарифу 2 191,06 тенге/Гкал расчет на отапливаемую площадь 146,1 квадратных метров составил 6 714,29 тенге.
Согласно утвержденному тарифу, с 1 сентября 2025 года тариф составит 2 410,16 тенге\Гкал, ожидаемый расчет будет 7 835,63 тенге, это на 10 процентов выше действующего расчета.
- По 3-й подгрупе (более 200 квадратных метров) в январе 2024 года по тарифу 191,06 тенге/Гкал расчет на квартиру в 259 квадратных метров отапливаемой площади составил 11 902,71 тенге. По этой подгруппе, согласно утвержденным тарифам с 1 сентября 2024 года тариф составит 4 472,73 тенге/Гкал, ожидаемый расчет составит 24 297,63 тенге, это на 104 процента выше действующего расчета.
Тарифы для жителей, не имеющих теплосчетчиков:
- По 1-й подгруппе (до 100 квадратных метров) по действующему тарифу — 127,86 тенге/квадратный метр, — для квартир с отапливаемой площадью 84,51 квадратных метра расчет составил 10 804,17 тенге. По этой подгруппе с отапливаемой площадью до 100 квадратных метров с 1 сентября 2024 года тариф останется на прежнем уровне, то есть 127,86 тенге/квадратный метр.
- По 2-й группе (от 100 до 200 квадратных метров) в январе 2024 года для квартир с отапливаемой площадью 146,1 квадратного метра расчет составил 18 680,35 тенге/квадратный метр. По этой подгруппе согласно утвержденным тарифам с 1 сентября 2024 года тариф составит 140,64 тенге/квадратный метр, то есть, расчет составит 20 547,5 тенге, это на 10 процентов выше действующего расчета.
- По 3-й подгруппе (более 200 квадратных метров) в январе 2024 года для квартир с отапливаемой площадью 259 квадратных метров расчет составил 33 115,74 тенге. По этой подгруппе согласно утвержденным тарифам с 1 сентября 2004 года тариф составит 261 тенге/квадратный метр, то есть будет в сумме 67 599 тенге.