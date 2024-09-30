В Сочи количество платных парковочных мест увеличат до 2 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
«Реализация полного комплекса мероприятий по введению платного парковочного пространства на 73 улицах с дополнительным обустройством свыше 2 тысяч парковочных мест запланирована на конец 2024 года», — цитирует мэрию РБК Краснодар.
В настоящее время в Сочи насчитывается 1941 парковочное место. В том числе 256 участков рассчитаны для лиц с инвалидностью. Еще 108 мест работают бесплатно.