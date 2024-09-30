На трассе под Ростовом-на-Дону из-за ремонта дороги собралась пробка

Пробка примерно в 7 км собралась на Новочеркасском шоссе под Ростовом-на-Дону с утра 30 сентября. К полудню дорожная обстановка на этом же участке пути почти не изменилась, сообщают очевидцы. Также ситуацию можно отследить по электронным картам.