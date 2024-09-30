На трассе под Ростовом-на-Дону из-за ремонта дороги собралась пробка

Пробка примерно в 7 км собралась на Новочеркасском шоссе под Ростовом-на-Дону с утра 30 сентября. К полудню дорожная обстановка на этом же участке пути почти не изменилась, сообщают очевидцы. Также ситуацию можно отследить по электронным картам.
Сейчас машины стоят примерно от поселка Красный Колос Аксайского района до поворота на Северный обход Ростова-на-Дону. Сложности с проездом отмечаются и на развороте в обратную сторону.
Предварительно, причиной затора могли стать дорожные работы. Ранее водителей предупреждали о планах по замене покрытия проезжей части.