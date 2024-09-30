От Cream Soda до The Weeknd: лучшая русская и зарубежная музыка 2020-х годов

Даже на карантине можно оттянуться! Примерно такой посыл несет в себе песня «Юность» от звездного дуэта Dabro. Сейчас уже давно не пандемия, а мы, в отличие от братьев Засидкевичей, не рекомендуем включать «звук на всю» и будить соседей снизу. Но ничто не мешает надеть наушники и почувствовать себя на дискотеке. Для аутентичности и вовсе можно погнать с друзьями на настоящую тусовку. «Юность» туда впишется на ура.