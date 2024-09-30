От Cream Soda до The Weeknd: лучшая русская и зарубежная музыка 2020-х годов

Казалось бы, еще вчера сидели на карантине и слушали Future Nostalgia от Дуа Липы, а тут бац! И уже целых четыре года прошло. Время и впрямь утекает сквозь пальцы. Так почему бы не предаться ностальгии и не вспомнить хиты, которыми мы заслушивались в пандемию? Если вы разделяете нашу инициативу, смело читайте новый материал. Тут будет все: и отечественное, и зарубежное.
Две самые успешные электропоп-группы страны объединились, чтобы рубануть рейва. А получилось «Плачу на техно». В меру задорный трек с олдскульными синтами и сентиментальным настроем. Вполне соответствует своему названию. Если уж и лить слезы, то только под жесткий кач.
Страница группы Dabro в VK.
Даже на карантине можно оттянуться! Примерно такой посыл несет в себе песня «Юность» от звездного дуэта Dabro. Сейчас уже давно не пандемия, а мы, в отличие от братьев Засидкевичей, не рекомендуем включать «звук на всю» и будить соседей снизу. Но ничто не мешает надеть наушники и почувствовать себя на дискотеке. Для аутентичности и вовсе можно погнать с друзьями на настоящую тусовку. «Юность» туда впишется на ура.
А помните времена, когда Анна Асти еще была частью Artik & Asti? Такое не забудешь. Дуэт и раньше не мог пожаловаться на отсутствиее популярности, но трек «Девочка, танцуй» — это отдельная история. Под знаковый хит страдали почти все представительницы прекрасного пола. Или же плясали в агонии, как Уэнсдей из одноименного сериала. Даже сама Асти вдохновилась треком и начала сольную карьеру. Вот она, сила искусства!
Что ни говори, а в дебютные годы Юлия Зиверт рвала и метала. Артистка выпускала хит за хитом, и фит с Бастой лишь закрепил успех. Получился трек на стыке кул-джаза и соула, очень уютный и по-домашнему родной. В осенние вечера особенно согревает. И неважно, какой год на дворе: 2020-й или 2024-й.
Страница Slava Marlow в VK.
В эпоху пандемии Слава Мэрлоу только начинал свой путь, поэтому его экзистенциальный кризис был понятен. Кому приятно, когда возлюбленная смотрит лишь на деньги и тачки, а не на внутренний мир? Вот так и рождаются нетленки в духе «Снова я напиваюсь». Заедающий бит прямо-таки подчеркивает навязчивые переживания героя. Впрочем, сейчас Слава — практически звезда первой величины, поэтому мы уверены, что с девушками у него все в порядке.
Еще раз повторяем: популярности Зиверт в 2020-м многие могли позавидовать. Вот и «ЯТЛ» — хороший образчик радиоформатной поп-музыки. Вполне цепляющий и стильный.
Именитая певица-блогер советует «уйти по-английски» на языке молодежи. Правда, со столь заедающим треком далеко не уйдешь. TikTok-биты будут преследовать вас везде. На то он и хит!
Страница Тимы Белорусских в VK.
А вот этот трек уж точно играл из каждого утюга. Тиму Белорусских можно было встретить на просторе любой соцсети, а стриминговые сервисы повально добавляли артиста в свои плейлисты. И неудивительно: романтичная зажигательная песня «ВЕСНУШКИ» не оставляла равнодушной почти ни одну девушку. Долой нереалистичные стандарты красоты! Главное — душа и обаяние. И милые веснушки.
"Ты мой краш…
Либо я, либо никто, это шантаж".
Ха-ха, мы только что запустили бомбу в вашей голове! Шалость удалась! Потому что игнорировать этот трек в 2020-м было невозможно. Вирусное влияние Клавы Коки и Niletto распространилось даже на КВН. А уж про многочисленные мемы и вовсе говорить не приходится.
Четыре года назад Мари Краймбрери окончательно забралась на вершину отечественного шоу-бизнеса. Долгий и упорный труд сделал свое дело. Тем более что трек «Пряталась в ванной» и впрямь достоин звания хита. Тут есть все: хорошие бит и аранжировка, да и текст отнюдь не одноклеточный. Меланхолия на языке поп-музыки.
Arnold Jerocki/Getty Images.
Дебют Дуа Липы в 2017-м уже был многообещающим, но 2020-й окончательно сделал певицу звездой первой величины. Лонгплей Future Nostalgia ротировался где только мог, а Don’t Start Now — как вишенка на торте. Стильная композиция с переосмысленным ню-диско-битом никого не может оставить равнодушным. Если и делать оммаж на 80-е, то только такой.
Ретровейв в пандемию гремел изо всех щелей, но бесспорным королем тренда стал именно The Weeknd. Артист записал превосходный трек — мелодичный и драйвовый одновременно. Легкие синты окутывают слушателя, будто облако, и не отпускают еще очень долго. Даже сейчас Blinding Lights слушается очень свежо. Неудивительно, что столько рекордов по стримингу побил в свое время!
О немецком электронном дуэте Twocolors сейчас практически ничего не слышно, но в 2020-м парни успели урвать свою минуту славы. Да еще какую: топ-10 в чартах шести стран! И это мы еще показатели в других государствах не упомянули. В общем, Lovefool — это переосмысление одноименной песни шведского коллектива The Cardigans. Получилось бодро и по-современному.
Steven Ferdman/Getty Images.
Тот самый сингл, который закрепил за BTS звание хитмейкеров мирового масштаба. Конечно, корейский бойз-бэнд и раньше был на слуху. В конце концов, именно эти семеро ребят популяризировали K-pop на глобальном уровне. Но о существовании Dynamite знают даже «чайники». Трек захватил все медиапространство, будь то телереклама, радио или TikTok-рилсы. И понятно почему: поп-музыка с щепоткой фанка и соула моментально отсылает к Майклу Джексону. А Майкл — он, как известно, топ.
Цепляющий TikTok-бэнгер, разобранный на мемы похлеще известного Coffin Dance. И пускай голос Тони Уотсон не каждому придется по вкусу, вирусность трека отрицать глупо. Мотив будет звучать в вашей голове еще очень и очень долго.
Пожалуй, самый хитовый трек в женском хип-хопе того времени. WAP вызвал неоднозначную реакцию в момент релиза, но впоследствии постепенно добрался до верхушек чартов. Это говорит лишь об одном: некоторым песням нужно дать время, чтобы проявить себя. Особенно когда дело касается таких титанов индустрии, как Карди Би и Megan Thee Stallion.
Две королевы поп-сцены в одном треке? Ну, такое просто не могло не уйти в народ. Трек буквально пропитан танцевальной энергетикой, начиная от бодрого диджейского ритма и заканчивая изысканным бит-дропом в стиле хаус. Волей-неволей поверишь: движение — это жизнь.
Jeff Kravitz/Getty Images.
Одни из самых просматриваемых видео на YouTube, многочисленные рекорды продаж и невероятно вирусный сингл… Да-да, все это — о герлз-бэнде BLACKPINK в 2020-м. Кто только не тусовался под How You Like That! Даже дети во дворе — и те равнодушными не остались. Мы свидетели. Впрочем, корейская группа и сейчас не потеряла свою актуальность.
Звезда пуэрториканского исполнителя Bad Bunny погасла так же быстро, как и загорелась. По крайней мере за последние пару лет артист сильно сбавил в популярности. Но его фит с земляком Jhay Cortez рвал чарты на мелкие кусочки. Фигурально, конечно же. Латино-кач как он есть.
Эйву Макс можно поздравить: мало кому удавалось столь же удачно выстрелить с дебютным альбомом. Почти каждый сингл из Heaven & Hell звучал на вечеринках, но успех Kings & Queens ничто не переплюнуло. От космических аранжировок до эпических мелодий — все в этом треке прекрасно. Да и сама Эйва Макс дает жару своим вокалом.
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