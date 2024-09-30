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Милиция остановила жителя Барановичей с цветным металлом на 77 тысяч рублей

Житель Барановичей хотел вывезти 19 тонн цветного металла в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители предотвратили вывоз из Беларуси 19 тонн цветного металла, сообщили в пресс-службе МВД.

Подозрительный грузовик был остановлен вблизи агрогородка Лошница. Сотрудники подразделений БЭП и ГАИ Борисовского РУВД в прицепе грузовика нашли почти 19 тонн цветного металла. Водитель фуры не смог предоставить документы на перевозимый груз. 49-летний житель Барановичей только сказал, что планировал вывезти лом цветного металла, чтобы продать в России.

Известно, что ранее барановичанин уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. На него составили административный протокол за нарушение порядка вывоза из Беларуси цветных металлов.

— Груз на общую сумму свыше 77 тысяч рублей изъят, — прокомментировали в МВД.