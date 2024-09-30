Милиция остановила жителя Барановичей с цветным металлом на 77 тысяч рублей

Правоохранители предотвратили вывоз из Беларуси 19 тонн цветного металла, сообщили в пресс-службе МВД.
Подозрительный грузовик был остановлен вблизи агрогородка Лошница. Сотрудники подразделений БЭП и ГАИ Борисовского РУВД в прицепе грузовика нашли почти 19 тонн цветного металла. Водитель фуры не смог предоставить документы на перевозимый груз. 49-летний житель Барановичей только сказал, что планировал вывезти лом цветного металла, чтобы продать в России.
Известно, что ранее барановичанин уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. На него составили административный протокол за нарушение порядка вывоза из Беларуси цветных металлов.
— Груз на общую сумму свыше 77 тысяч рублей изъят, — прокомментировали в МВД.