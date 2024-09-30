Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на рабочую неделю

По данным Узгидромета, 30 сентября по территории Узбекистана ожидается переменная облачность, в отдельных районах республики, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, — кратковременный дождь.
По областям Ферганской долины небольшой кратковременный дождь возможен лишь в вечерние часы.
Сегодня будет довольно прохладно, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла.
С 1 по 4 октября по республике ожидается умеренно теплая и преимущественно сухая погода.
Лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины 2 октября, по северу республики и по пустынной зоне
Ветер 7−12 м/с, 30 сентября и
Преобладающая температура ночью 1 октября 7−12 градусов,
По горным районам республики временами дождь, в высокогорьях возможен переход в снег.
В Ташкенте 30 сентября временами небольшой дождь. Температура 20−22 градуса.
Температура ночью 1 октября 9−11 градусов,
Днем
Ветер восточный, 3−8 м/с.