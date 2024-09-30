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Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на рабочую неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 30 сентября по 4 октября по республике ожидается умеренно теплая и преимущественно сухая погода. Кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +14°
Источник: Podrobno.uz

По данным Узгидромета, 30 сентября по территории Узбекистана ожидается переменная облачность, в отдельных районах республики, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, — кратковременный дождь.

По областям Ферганской долины небольшой кратковременный дождь возможен лишь в вечерние часы.

Сегодня будет довольно прохладно, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла.

С 1 по 4 октября по республике ожидается умеренно теплая и преимущественно сухая погода.

Лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины 2 октября, по северу республики и по пустынной зоне 3—4 октября местами возможен кратковременный дождь.

Ветер 7−12 м/с, 30 сентября и 3—4 октября местами по республике возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Преобладающая температура ночью 1 октября 7−12 градусов, 2—4 октября повышение до 12−17 градусов. Днем 1—2 октября 22−27 градусов, 3—4 октября — 25−30 градусов.

По горным районам республики временами дождь, в высокогорьях возможен переход в снег.

В Ташкенте 30 сентября временами небольшой дождь. Температура 20−22 градуса.

1—4 октября преобладание погоды без осадков, небольшой кратковременный дождь возможен лишь 2 сентября.

Температура ночью 1 октября 9−11 градусов, 2—4 октября повышение до 13−16 градусов.

Днем 1—2 октября 24−27 градусов, 3—4 октября — 27−30 градусов.

Ветер восточный, 3−8 м/с.