Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на рабочую неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 30 сентября по 4 октября по республике ожидается умеренно теплая и преимущественно сухая погода. Кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.