Пять жителей Иркутска примут участие в новом сезоне «Суперниндзя» на СТС

О Юлии Матюшиной известно, что ранее она работала бухгалтером, после выучилась на йога. Решила заниматься и другими видами спорта. Каждый хочет получить от проекта что-то свое. Так, например, Дмитрий Ившин решил рассказать о сильных чувствах, которые испытывает к своей девушке.