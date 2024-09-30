Пять жителей Иркутска примут участие в новом сезоне «Суперниндзя» на СТС

На телеканале СТС 13 октября в 19:00 состоится премьера нового сезона «Суперниндзя». Участниками стали пять атлетов из Иркутска. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу СТС.
— На экранах зрители увидят фитнес-тренера Юлию Матюшину, работника ресторана Абдужалилбека Якубова, циркового артиста Семёна Алёхина, скайраннера Павла Щучинова и дзюдоиста Дмитрия Ившина, — рассказывают в агентстве.
О Юлии Матюшиной известно, что ранее она работала бухгалтером, после выучилась на йога. Решила заниматься и другими видами спорта. Каждый хочет получить от проекта что-то свое. Так, например, Дмитрий Ившин решил рассказать о сильных чувствах, которые испытывает к своей девушке.
Жители Иркутска сразятся со спортсменами из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики и других стран.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ученики нескольких школ сыграли в «Зарницу».