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Пять жителей Иркутска примут участие в новом сезоне «Суперниндзя» на СТС

Премьера состоится 13 октября в 19:00.

Источник: Комсомольская правда

На телеканале СТС 13 октября в 19:00 состоится премьера нового сезона «Суперниндзя». Участниками стали пять атлетов из Иркутска. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу СТС.

— На экранах зрители увидят фитнес-тренера Юлию Матюшину, работника ресторана Абдужалилбека Якубова, циркового артиста Семёна Алёхина, скайраннера Павла Щучинова и дзюдоиста Дмитрия Ившина, — рассказывают в агентстве.

О Юлии Матюшиной известно, что ранее она работала бухгалтером, после выучилась на йога. Решила заниматься и другими видами спорта. Каждый хочет получить от проекта что-то свое. Так, например, Дмитрий Ившин решил рассказать о сильных чувствах, которые испытывает к своей девушке.

Жители Иркутска сразятся со спортсменами из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики и других стран.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ученики нескольких школ сыграли в «Зарницу».

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