Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области 42 школьных класса закрыли на карантин

318 школьников и 499 детсадовцев заболели ОРВИ.

Более 40 классов в школах Новосибирской области закрыты на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал замминистра образования области Юрий Савостьянов.

По словам чиновника, в настоящий момент закрыты 52 группы в 38 детских садах — заболели 499 детей дошкольного возраста. Кроме того, на карантин закрыты 42 класса в 22 школах области, где заболели 318 учеников.

По данным и.о. министра здравоохранения региона Елены Аксеновой, сейчас в Новосибирской области регистрируется повышенный уровень заболеваемости ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей роста заболеваемости не фиксируется. В целом, показатели текущего года ниже прошлогодних.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что резкий рост заболеваемости ОРВИ в Новосибирске объяснил эпидемиолог Новоселов.

образование