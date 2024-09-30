В Новосибирской области 42 школьных класса закрыли на карантин

Более 40 классов в школах Новосибирской области закрыты на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал замминистра образования области Юрий Савостьянов.
По словам чиновника, в настоящий момент закрыты 52 группы в 38 детских садах — заболели 499 детей дошкольного возраста. Кроме того, на карантин закрыты 42 класса в 22 школах области, где заболели 318 учеников.
По данным и.о. министра здравоохранения региона Елены Аксеновой, сейчас в Новосибирской области регистрируется повышенный уровень заболеваемости ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей роста заболеваемости не фиксируется. В целом, показатели текущего года ниже прошлогодних.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что резкий рост заболеваемости ОРВИ в Новосибирске объяснил эпидемиолог Новоселов.