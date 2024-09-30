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Четвертый мост Новосибирска проверили на прочность — прогнали 12 груженых КамАЗов

Испытания мостового сооружения длились три дня.

Источник: ГУ ВИС

Четвертый мост через Обь в Новосибирске прошел испытания на прочность. Статические и динамические испытания вантового моста длились три дня, сообщили в группе компаний «ВИС».

«Предварительные результаты испытаний подтвердили: все технические показатели моста соответствуют норме и проектным требованиям. Объект готов к пропуску, в том числе большегрузов общим весом до 100 тонн», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В том числе прочность моста проверяли с помощью колонны самосвалов (12 машин) и специальных датчиков. На сегодня готовность моста застройщик оценивает в 96%.

Напомним, что в конце лета мэрия сдвинула сроки сдачи четвертого моста на декабрь 2025 года.

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