Четвертый мост Новосибирска проверили на прочность — прогнали 12 груженых КамАЗов

Четвертый мост через Обь в Новосибирске прошел испытания на прочность. Статические и динамические испытания вантового моста длились три дня, сообщили в группе компаний «ВИС».
«Предварительные результаты испытаний подтвердили: все технические показатели моста соответствуют норме и проектным требованиям. Объект готов к пропуску, в том числе большегрузов общим весом до 100 тонн», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
В том числе прочность моста проверяли с помощью колонны самосвалов (12 машин) и специальных датчиков. На сегодня готовность моста застройщик оценивает в 96%.
Напомним, что в конце лета мэрия сдвинула сроки сдачи четвертого моста на декабрь 2025 года.