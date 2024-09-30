В России стартует осенний призыв: особенности кампании

«Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2024 г», — говорится в сообщении военного ведомства.
Все призывники будут отправлены для прохождения службы в воинские части на территории РФ. Около трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
Будет продолжена практика формирования научных подразделений, а также спортивных рот. С требованиями, которые предъявляются к кандидатам для поступления в эти особые подразделения, можно ознакомиться на сайте Минобороны России.
Жалобу можно также отправить через в МФЦ во время личного приема. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Их могут как вручить лично, так и отправить заказным письмом.
«Начиная с 15 октября, приступит к работе “прямая телефонная линия” Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам».
Накануне в России был запущен в работу Реестр электронных повесток. Он поможет сформировать электронную базу призывников и тем самым ликвидировать многие ошибки в работе военкоматов. Пока Реестр запускается в порядке эксперимента в нескольких регионах, поэтому в 2024 году повестки будут вручаться по старой системе, в бумажном виде.