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В России стартует осенний призыв: особенности кампании

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2024 года. На Крайнем Севере и в приравненных к нему областях призыв начнется 1 ноября, что связано с климатическими особенностями этих территорий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2024 г», — говорится в сообщении военного ведомства.

Все призывники будут отправлены для прохождения службы в воинские части на территории РФ. Около трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Будет продолжена практика формирования научных подразделений, а также спортивных рот. С требованиями, которые предъявляются к кандидатам для поступления в эти особые подразделения, можно ознакомиться на сайте Минобороны России.

«Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала “Госуслуги”.

Жалобу можно также отправить через в МФЦ во время личного приема. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Их могут как вручить лично, так и отправить заказным письмом.

«Начиная с 15 октября, приступит к работе “прямая телефонная линия” Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам».

информирует Минобороны

Накануне в России был запущен в работу Реестр электронных повесток. Он поможет сформировать электронную базу призывников и тем самым ликвидировать многие ошибки в работе военкоматов. Пока Реестр запускается в порядке эксперимента в нескольких регионах, поэтому в 2024 году повестки будут вручаться по старой системе, в бумажном виде.