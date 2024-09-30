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Снятый в Крыму фильм «Выжить после войны» получил Гран-при патриотического фестиваля

Снятый в Крыму документальный фильм получил Гран-при патриотического фестиваля.

Источник: «Вести Крым»

Документальный фильм «Выжить после войны» стал обладателем Гран-при 27-го Всероссийского патриотического фестиваля СМИ «Щит России» в разделе «Телепрограммы». Об этом сообщает «Вести Крым».

Церемония награждения прошла в Перми. Жюри возглавлял специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. На фестиваль прислали более 640 работ.

Фильм «Выжить после войны» посмотрели более 1,5 млн человек. Картина посвящена психологической адаптации участников боевых действий к мирной жизни. Руководителем был бывший директор «Вести Крым» Александр Минаков. Уточняется, что автор фильма — Виктория Тальберг.

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