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В Красноярске 1 октября ожидается сильный ветер

Красноярцев снова предупредили о сильном ветре.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

1 октября в центральных районах Красноярского края ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Помимо этого, непогода будет бушевать и в соседней Хакасии.

Жителям региона рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. В помещениях плотно закрывайте окна и двери.

Телефон экстренных служб — 112.