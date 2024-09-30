В Красноярске 1 октября ожидается сильный ветер

1 октября в центральных районах Красноярского края ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Помимо этого, непогода будет бушевать и в соседней Хакасии.
Жителям региона рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. В помещениях плотно закрывайте окна и двери.
Телефон экстренных служб — 112.