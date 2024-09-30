Отопительный сезон начался в 44 муниципалитетах Башкирии

В 44 городах и районах Башкирии стартовал отопительный сезон. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала исполняющая обязанности главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова.
Чиновница напомнила, что муниципалитеты сами определяют дату начала включения отопления. Отопительный сезон начался в Кумертау, Межгорье, Октябрьском, Сибае и сельских районах.
В Салавате, Стерлитамаке, Уфе, Нефтекамске, Агидели и ряде районов (в общей сложности 19 муниципалитетах) решение по подаче тепла принято не было. Сейчас отопление есть в 1450 социально значимых учреждениях и 1646 многоквартирных домах.
В связи с резкими перепадами температур днем и ночью, Ирина Голованова предложила рекомендовать всем городам и районам начать подавать тепло уже с завтрашнего дня в социальные объекты, а с 7 октября — в жилые дома.
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