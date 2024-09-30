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Севиль Валиева из Artik & Asti рассказала, что нужно артисту для успеха

Вокалистка поделилась со Звук Медиа, что без работоспособности и удачи в ее сфере не обойтись. По словам артистки, человек может идти за успехом долгое время.

Источник: Звук

Вокалистка поделилась со Звук Медиа, что без работоспособности и удачи в ее сфере не обойтись. По словам артистки, человек может идти за успехом долгое время.

Участница Artik & Asti также рассказала, верит ли она в рецепт хита или великие вещи получаются спонтанно.

«Всему всегда свое время. Спонтанно это или нет — точно не мне решать. Порой люди 10, 20 лет или даже всю жизнь тратят на то, чтобы достичь определенной ступени. Хотя для других это, возможно, будет спонтанность. Я вижу за любой спонтанностью огромный труд», — отметила артистка после номера на «Живом Завтраке с Бригадой У» от «Европы Плюс».

Ранее мы рассказали, в каком необычном месте хотят выступить Swanky Tunes.