Севиль Валиева из Artik & Asti рассказала, что нужно артисту для успеха

«Всему всегда свое время. Спонтанно это или нет — точно не мне решать. Порой люди 10, 20 лет или даже всю жизнь тратят на то, чтобы достичь определенной ступени. Хотя для других это, возможно, будет спонтанность. Я вижу за любой спонтанностью огромный труд», — отметила артистка после номера на «Живом Завтраке с Бригадой У» от «Европы Плюс».