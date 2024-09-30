На улице Чернышевского торжественно откроют памятник просветителю Франциску Скорине

У Института образования и гуманитарных наук БФУ им. И. Канта на ул. Чернышевского торжественно откроют памятник белорусскому первопечатнику эпохи Возрождения и просветителю Франциску Скорине. Церемония пройдет 4 октября.
Как уточнили в пресс-службе университета, речь идет о памятнике, который с 2004 года стоял у административного корпуса на ул. Невского.
«Личность Франциска Скорины занимает особую роль в славянской культуре. Как просветитель, философ-гуманист XVI века Скорина издал более 20 книг Библии на славянских языках. Он считается одним из создателей славянской книжной письменности, поднял развитие славянских языков до уровня классических, особенно в сфере грамматики и синтаксиса», — говорят в университете.
Церемония начнется в 9 часов.