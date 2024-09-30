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В Омске по требованию прокуратуры закрыли дом престарелых «Долголетие»

В деятельности пансионата обнаружили множество нарушений, угрожающих жизни пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура потребовала закрыть дом престарелых «Долголетие», который находится в здании на улице Суровцева, 28. Как установила проверка, пребывание в пансионате может угрожать жизни постояльцев.

В ходе проверки были обнаружены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности, здравоохранении, которые угрожали жизни пенсионеров.

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Прокуратура также направила в суд иск с требованием приостановить работу пансионата. Суд удовлетворил иск и вынес определение о принятии обеспечительных мер.

Решение суда передали приставам, которые сейчас способствуют переселению пенсионеров в другие учреждения.

Прокуратура