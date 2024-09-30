В Самарской области ожидается резкое похолодание

— В предстоящие дни на Среднюю Волгу начнет поступать воздушная масса из южных широт. В последние дни сентября в нашем регионе сохранится сухая, с большим суточным ходом погода. Дневные температуры в большинстве районов превысят 20-градусную отметку, а ночные минимумы местами понизятся ниже 0°, — отмечают синоптики.