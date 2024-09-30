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В Самарской области ожидается резкое похолодание

Жителей Самарской области предупредили об очередных температурных качелях.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +14°

В Самарской области осень не стремится полноценно вступить в свои законные права. В регионе вновь ожидаются температурные качели, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В предстоящие дни на Среднюю Волгу начнет поступать воздушная масса из южных широт. В последние дни сентября в нашем регионе сохранится сухая, с большим суточным ходом погода. Дневные температуры в большинстве районов превысят 20-градусную отметку, а ночные минимумы местами понизятся ниже 0°, — отмечают синоптики.

Местным жителям стоит подготовиться к погодным аномалиям заранее и не убирать теплую одежду в дальний шкаф.