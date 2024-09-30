Синоптики предупредили о небольшом похолодании в Татарстане

Ночью 1 октября в регионе ожидается от +5 до +10 градусов, местами возможно понижение температур — от +3 до −2 градусов. Днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов тепла.
Предварительно, в пятницу и субботу существенных изменений погоды не ожидается. Осадки по-прежнему маловероятны, температуры в светлое время суток составят от 15 до 20 градусов.
Ранее стало известно, что из-за сухой и теплой погоды в республике продлено штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью лесов.