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Синоптики предупредили о небольшом похолодании в Татарстане

В ближайшие дни в Татарстане произойдет смена антициклонов, возможно небольшое похолодание. Однако погода останется сухой, заявили в Гидрометцентре РТ.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +14°
Источник: Mail.ru

Ночью 1 октября в регионе ожидается от +5 до +10 градусов, местами возможно понижение температур — от +3 до −2 градусов. Днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов тепла.

2—3 октября ночами прогнозируется от 0 до +6 градусов, в низинах — от 0 до −2. Днем воздух прогреется до 15−20 градусов.

Предварительно, в пятницу и субботу существенных изменений погоды не ожидается. Осадки по-прежнему маловероятны, температуры в светлое время суток составят от 15 до 20 градусов.

Ранее стало известно, что из-за сухой и теплой погоды в республике продлено штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью лесов.